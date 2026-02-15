Каллас: Россия получает за столом переговоров больше, чем она достигла на поле боя

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что наибольшая угроза, которую представляет Россия, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Каллас сказала в речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Главная дипломатка ЕС отметила, что Россия "едва продвинулась" за линию фронта 2014 года ценой 1,2 миллиона жертв, при этом Москва ставит нереалистичные требования за столом переговоров.

"Сегодня Россия разбита, ее экономика в руинах, она оторвана от европейских энергетических рынков, а ее собственные граждане бегут. На самом деле самая большая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя", – заявила Каллас.

Глава дипломатии ЕС также отметила, что важно не столько наличие места за столом переговоров, сколько понимание того, о чем вести переговоры.

"На наш взгляд, все очень просто: максималистские требования России не могут быть удовлетворены минималистским ответом. Подумайте об этом: если вооруженные силы Украины должны быть ограничены по размеру, то и российские тоже. Россия должна платить за ущерб, который она нанесла Украине", – заявила она.

По словам Каллас, компенсация нанесенного Украине ущерба, возвращение депортированных украинских детей и никакой амнистии за военные преступления – это минимум, на который должна пойти Россия, если она действительно стремится к миру.

А поскольку Европа не видит готовности Кремля к переговорам, она продолжит перевооружение, добавила дипломат.

10 февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ближайшие дни предложит на обсуждение стран ЕС перечень уступок, которые следует требовать от России в рамках потенциального соглашения о завершении войны.