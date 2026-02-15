Військові США затримали ще один підсанкційний танкер

Пентагон повідомив про затримання в Індійському океані танкера Veronica III через порушення санкцій, запроваджених адміністрацією США.

Про це, як пише "Європейська правда", Міністерство оборони США повідомило в X.

У повідомленні йдеться, що військові відстежували судно від Карибського басейну до Індійського океану, скоротили відстань і зупинили його.

Американські війська провели "без інцидентів" перевірку, морську блокаду та абордаж судна Veronica III за порушення санкційного режиму.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.



The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g – Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 15, 2026

У Пентагоні застерегли інші танкери від спроби порушити санкції.

"Міжнародні води не є притулком. На суші, в повітрі чи на морі ми знайдемо вас і покараємо", – написали у Пентагоні.

Згідно з ресурсом Головного управління розвідки Міністерства оборони України War Sanctions, судно Veronica III задіяне у незаконному перевезенні сотень тисяч тонн підсанкційної іранської та венесуельської нафти.

У понеділок стало відомо про затримання в Індійському океані судна Aquila II через порушення санкційного режиму Дональда Трампа.

Це чергове затримання в серії подібних, які відбулися на початку року.

США 9 січня захопили танкер Olina в Карибському морі на тлі посилення зусиль Вашингтона з обмеження експорту венесуельської нафти.

А 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні.