Військові США затримали ще один підсанкційний танкер

Новини — Неділя, 15 лютого 2026, 14:25 — Ольга Ковальчук

Пентагон повідомив про затримання в Індійському океані танкера Veronica III через порушення санкцій, запроваджених адміністрацією США.

Про це, як пише "Європейська правда", Міністерство оборони США повідомило в X.

У повідомленні йдеться, що військові відстежували судно від Карибського басейну до Індійського океану, скоротили відстань і зупинили його. 

Американські війська провели "без інцидентів" перевірку, морську блокаду та абордаж судна Veronica III за порушення санкційного режиму.

У Пентагоні застерегли інші танкери від спроби порушити санкції.

"Міжнародні води не є притулком. На суші, в повітрі чи на морі ми знайдемо вас і покараємо", – написали у Пентагоні.

Згідно з ресурсом Головного управління розвідки Міністерства оборони України War Sanctions, судно Veronica III задіяне у незаконному перевезенні сотень тисяч тонн підсанкційної іранської та венесуельської нафти.

У понеділок стало відомо про затримання в Індійському океані судна Aquila II через порушення санкційного режиму Дональда Трампа.

Це чергове затримання в серії подібних, які відбулися на початку року.

США 9 січня захопили танкер Olina в Карибському морі на тлі посилення зусиль Вашингтона з обмеження експорту венесуельської нафти.

А 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. 

