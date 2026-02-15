Военные США задержали еще один подсанкционный танкер

Пентагон сообщил о задержании в Индийском океане танкера Veronica III из-за нарушения санкций, введенных администрацией США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Министерство обороны США сообщило в X.

В сообщении говорится, что военные отслеживали судно от Карибского бассейна до Индийского океана, сократили расстояние и остановили его.

Американские войска провели "без инцидентов" проверку, морскую блокаду и абордаж судна Veronica III за нарушение санкционного режима.

В Пентагоне предостерегли другие танкеры от попыток нарушить санкции.

"Международные воды не являются убежищем. На суше, в воздухе или на море мы найдем вас и накажем", – написали в Пентагоне.

Согласно ресурсу Главного управления разведки Министерства обороны Украины War Sanctions, судно Veronica III задействовано в незаконной перевозке сотен тысяч тонн подсанкционной иранской и венесуэльской нефти.

В понедельник стало известно о задержании в Индийском океане судна Aquila II из-за нарушения санкционного режима Дональда Трампа.

Это очередное задержание в серии подобных, которые произошли в начале года.

США 9 января захватили танкер Olina в Карибском море на фоне усиления мер Вашингтона по ограничению экспорта венесуэльской нефти.

А 7 января американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно Bella 1 под российским флагом, которое они преследовали более двух недель.