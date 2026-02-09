Військові США затримали ще один танкер "тіньового флоту" РФ

Пентагон повідомив про затримання в Індійському океані судна Aquila II через порушення санкційного режиму Дональда Трампа.

Про це йдеться у повідомленні відомства у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як зазначається, протягом ночі американські збройні сили провели без інцидентів перевірку, морську блокаду та абордаж судна Aquila II.

фото Пентагону

"Aquila II діяло всупереч встановленому президентом Трампом карантину для підсанкційних суден у Карибському басейні. Воно втекло, а ми пішли за ним. Міністерство війни відстежувало і переслідувало це судно від Карибського басейну до Індійського океану", – йдеться у повідомленні.

"Жодна інша країна на планеті Земля не має можливості нав'язувати свою волю в будь-якій сфері. На суші, в повітрі чи на морі наші збройні сили знайдуть вас і покарають. Ви вичерпаєте паливо задовго до того, як втечете від нас", – додали у Пентагоні.

За даними ГУР Міноборони України, цей танкер задіяний в експорті підсанкційної російської нафти/нафтопродуктів з російських портів Чорного, Балтійського морів, тихоокеанського регіону, зокрема із застосуванням оманливих практик.

Танкер вважається частиною "тіньового флоту", афілійований з компанією SUNNE CO LIMITED, до якої 10 січня 2025 року США застосували санкції за діяльність в енергетичному секторі РФ.

Це чергове затримання в серії подібних, які відбулися на початку року.

Так, США 9 січня захопили танкер Olina в Карибському морі на тлі посилення зусиль Вашингтона з обмеження експорту венесуельської нафти.

А 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні.

Нагадаємо, наприкінці січня група з 14 європейських країн виступила з відкритим попередженням на адресу танкерів "тіньового флоту" Росії в Балтійському та Північному морях.