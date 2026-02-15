Фицо пожаловался на "политический шантаж" Украины в отношении Венгрии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в политическом шантаже Венгрии путем препятствования работе нефтепровода "Дружба".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе.

Фицо предположил, что нефтепровод "Дружба", который транспортирует российскую нефть через Украину в Венгрию и Словакию, удалось отремонтировать после недавнего повреждения.

Отметим, что 27 января именно Россия нанесла удар по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", остановив транзит нефти.

В то же время премьер Словакии заявил, что Украина может задерживать возобновление поставок, чтобы заставить Венгрию отказаться от своей позиции по ее членству в Европейском Союзе.

"Я воспринимаю то, что происходит сегодня вокруг нефти, как политический шантаж в отношении Венгрии из-за бескомпромиссной позиции Венгрии по членству Украины в ЕС", – сказал Фицо после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе.

Глава словацкого правительства предположил, что Братислава имеет возможность принять соответствующие меры в отношении Украины, имея в виду прекращение экспорта электроэнергии. Но, по словам Фицо, они этого не будут делать, потому что сочувствуют украинскому народу.

"Мы могли бы обидеться и могли бы принять соответствующие меры против Украины. Но мы не видим в Украине президента Зеленского, мы не видим политиков. Я вижу там детей, женщин и семьи, которые должны пережить тяжелую зиму. Поэтому мы решили, что, несмотря на то, что Зеленский сделал нам, что забрал у нас 500 миллионов евро в год, мы поставляем электроэнергию в Украину", – заявил Фицо.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Венгрия готовится в очередной раз пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти через нефтепровод "Дружба".

В прошлом году правитель РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо ограничить Украине поставки газа реверсом и электричества из Европы, чтобы Киев перестал наносить удары по энергетической инфраструктуре, ведущей на Запад.