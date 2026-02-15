Трамп розповів, скільки коштів для Гази зібрала його Рада миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що заснована ним Рада миру зібрала понад 5 мільярдів доларів від країн-членів на відбудову сектору Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у своїй мережі Truth Social.

У своїй публікації Трамп заявив, що Рада миру стане "найвпливовішим міжнародним органом в історії".

Він також анонсував установче засідання Ради, яке відбудеться 19 лютого у Вашингтоні, у центрі виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді, який минулого року перейменували на Трамп-Кеннеді-центр.

"19 лютого 2026 року я знову зустрінуся з членами Ради миру в Інституті миру Дональда Дж. Трампа у Вашингтоні, де ми оголосимо, що держави-члени пообіцяли виділити понад 5 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу та відновлення Гази, а також виділили тисячі співробітників для Міжнародних сил стабілізації та місцевої поліції для підтримання безпеки та миру для жителів Гази", – написав Трамп.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

На церемонії підписання були присутні представники менше ніж 20 країн. Втім, жоден із традиційних західноєвропейських союзників США присутнім не був. З Європейського Союзу в церемонії взяли участь прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії.

Серед запрошених до Ради миру є й Україна. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ може розглянути членство в організації лише після війни, адже серед запрошених є Білорусь та Росія.

Згідно з проєктом організації, Трамп залишиться керівником Ради навіть після того, як його президентські повноваження завершаться.