Трамп рассказал, сколько средств для Газы собрал его Совет мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что основанный им Совет мира собрал более 5 миллиардов долларов от стран-членов на восстановление сектора Газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в своей сети Truth Social.

В своей публикации Трамп заявил, что Совет мира станет "самым влиятельным международным органом в истории".

Он также анонсировал учредительное заседание Совета, которое состоится 19 февраля в Вашингтоне, в центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, который в прошлом году переименовали в Трамп-Кеннеди-центр.

"19 февраля 2026 года я снова встречусь с членами Совета мира в Институте мира Дональда Дж. Трампа в Вашингтоне, где мы объявим, что государства-члены пообещали выделить более 5 миллиардов долларов на гуманитарную помощь и восстановление Газы, а также выделили тысячи сотрудников для Международных сил стабилизации и местной полиции для поддержания безопасности и мира для жителей Газы", – написал Трамп.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

На церемонии подписания присутствовали представители менее 20 стран. Впрочем, ни один из традиционных западноевропейских союзников США не присутствовал. Из Европейского Союза в церемонии приняли участие премьер-министры Венгрии и Болгарии.

Среди приглашенных в Совет мира есть и Украина. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть членство в организации только после войны, ведь среди приглашенных есть Беларусь и Россия.

Согласно проекту организации, Трамп останется руководителем Совета даже после того, как его президентские полномочия завершатся.