Тисячі людей у Чехії вийшли на протести на підтримку президента

Тисячі людей у Чехії вийшли на акції підтримки президента країни Петра Павела у його конфлікті з урядом Андрея Бабіша.

Про це, як пише "Європейська правда, повідомляють České noviny.

Акція відбулася у великих обласних центрах, а також невеликих селах по всій країні. До протестів, які ініціювала організація "Мільйон хвилин за демократію", долучилися жителі понад 400 населених пунктів.

Фото: CTK

Фото: Novinky

Акції стали продовженням демонстрації на Староміській та Вацлавській площах у Празі 1 лютого, де, за даними організаторів, зібралося до 90 тисяч громадян.

Тоді люди зібралися у відповідь на суперечку між главою держави та міністром закордонних справ Петром Мацінкою щодо непризначення Філіпа Турека міністром навколишнього середовища.

За словами організаторів нового мітингу, у неділю, 15 лютого, люди вийшли проти курсу, яким рухається Чехія.

"Це вже не про президента. Це про шлях, яким піде Чеська Республіка", – написав у соціальній мережі X голова організації "Мільйон хвилин за демократію"Мікулаш Мінарж.

Організація також збирає підписи для проведення масштабного мітингу у столиці країни.

Зазначимо, що попередній мітинг у Празі заповнив дві площі та зібрав десятки тисяч людей. Люди принесли плакати з гаслами на підтримку президента Павела та з критикою лідера коаліційної партії "Автомобілісти за себе" Петра Мацінки і почесного лідера політсили Філіпа Турека.

Нагадаємо, у Чехії спалахнув скандал через конфлікт між президентом та коаліційною партією "Автомобілісти за себе", яка наполегливо добивалася призначення в уряд скандального Філіпа Турека.

Одним з останніх поворотів подій стало оприлюднення Павелом повідомлень лідера "Автомобілістів", глави МЗС Петра Мацінки, в яких він намагається шантажувати Павела і погрожує йому наслідками, якщо він не перегляне своє рішення щодо Турека.