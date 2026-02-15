Тысячи людей в Чехии вышли на протесты в поддержку президента

Тысячи людей в Чехии вышли на акции поддержки президента страны Петра Павела в его конфликте с правительством Андрея Бабиша.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает České noviny.

Акция прошла в крупных областных центрах, а также небольших селах по всей стране. К протестам, инициированным организацией "Миллион минут за демократию", присоединились жители более 400 населенных пунктов.

Акции стали продолжением демонстрации на Староместской и Вацлавской площадях в Праге 1 февраля, где, по данным организаторов, собралось до 90 тысяч граждан.

Тогда люди собрались в ответ на спор между главой государства и министром иностранных дел Петром Мацинкой по поводу неназначения Филиппа Турека министром окружающей среды.

По словам организаторов нового митинга, в воскресенье, 15 февраля, люди вышли против курса, по которому движется Чехия.

"Это уже не о президенте. Это о пути, по которому пойдет Чешская Республика", – написал в социальной сети X глава организации "Миллион минут за демократию" Микулаш Минарж.

Организация также собирает подписи для проведения масштабного митинга в столице страны.

Отметим, что предыдущий митинг в Праге заполнил две площади и собрал десятки тысяч людей. Люди принесли плакаты с лозунгами в поддержку президента Павела и с критикой лидера коалиционной партии "Автомобилисты за себя" Петра Мацинки и почетного лидера политсилы Филиппа Турека.

Напомним, в Чехии разгорелся скандал из-за конфликта между президентом и коалиционной партией "Автомобилисты за себя", которая настойчиво добивалась назначения в правительство скандального Филиппа Турека.

Одним из последних поворотов событий стало обнародование Павлом сообщений лидера "Автомобилистов", главы МИД Петра Мацинки, в которых он пытается шантажировать Павла и угрожает ему последствиями, если он не пересмотрит свое решение в отношении Турека.