Глава МЗС Німеччини прокоментував підтвердження смерті Навального від отрути

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав виявлені факти про причину смерті у в’язниці критика Кремля Алєксєя Навального одним з яскравих підтверджень "реального обличчя" чинної російської влади.

Як повідoмляє Tagesschau, пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю ARD.

Вадефуль зазначив, що смерть Навального у в’язниці від отруєння, яке не могло бути випадковістю, є черговим доказом безжальності російського правителя Владіміра Путіна. Він назвав це жахливим вчинком, яким Кремль вкотре продемонстрував своє "огидне обличчя".

"Ми бачимо війну проти України, яка є порушенням міжнародного права, бачимо бомбардування людей. Тепер виглядає, що одного з ключових опонентів Путіна отруїли…Цей режим використовує усі методи, щоб втриматися", – сказав очільник МЗС Німеччини.

"Ми не приховуємо відповідальність Росії і режиму Путіна. І я переконаний, що це дуже важливо – особливо у ситуації, коли нас постійно закликають "говорити з Путіним", "демонструвати відкритість", дати йому можливість повернутися за стіл переговорів – що він відмовляється робити", – наголосив він.

Вадефуль продовжив, що дії Путіна демонструють реальну природу його режиму і його пріоритети.

"Він прагне зберегти власну владу, не встановити мир у Європі чи стабілізувати ситуацію у світі", – сказав глава МЗС Німеччини.

Вадефуль додав, що зараз триває інтенсивна робота західних союзників над санкціями, які "покажуть Росії, де проходять межі".

Нагадаємо, 14 лютого Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція вийшли зі спільною заявою про те, що лабораторні результати дають підстави стверджувати про смерть критика Кремля Алєксєя Навального у в’язниці внаслідок отруєння, за чим з дуже високою ймовірністю стоїть російська влада.

Вони повідомили, що передають свої висновки до Організації із заборони хімічної зброї, та висловили стурбованість тим, що Росія всупереч міжнародним зобов’язанням не знищила всю свою хімічну зброю.

