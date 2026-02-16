Глава МИД Германии прокомментировал подтверждение смерти Навального от яда

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль назвал выявленные факты о причине смерти в тюрьме критика Кремля Алексея Навального одним из ярких подтверждений "реального лица" действующей российской власти.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ARD.

Вадефуль отметил, что смерть Навального в тюрьме от отравления, которое не могло быть случайностью, является очередным доказательством безжалостности российского правителя Владимира Путина. Он назвал это ужасным поступком, которым Кремль в очередной раз продемонстрировал свое "отвратительное лицо".

"Мы видим войну против Украины, которая является нарушением международного права, видим бомбардировки людей. Теперь выглядит так, что одного из ключевых оппонентов Путина отравили... Этот режим использует все методы, чтобы удержать власть", – сказал глава МИД Германии.

"Мы не скрываем ответственности России и режима Путина. И я убежден, что это очень важно – особенно в ситуации, когда нас постоянно призывают "говорить с Путиным", "демонстрировать открытость", дать ему возможность вернуться за стол переговоров – что он отказывается делать", – подчеркнул он.

Вадефуль продолжил, что действия Путина демонстрируют реальную природу его режима и его приоритеты.

"Он стремится сохранить собственную власть, не установить мир в Европе или стабилизировать ситуацию в мире", – сказал глава МИД Германии.

Вадефуль добавил, что сейчас идет интенсивная работа западных союзников над санкциями, которые "покажут России, где проходят границы".

Напомним, 14 февраля Британия, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция вышли с совместным заявлением о том, что лабораторные результаты дают основания утверждать о смерти критика Кремля Алексея Навального в тюрьме в результате отравления, за чем с очень высокой вероятностью стоит российская власть.

Они сообщили, что передают свои выводы в Организацию по запрещению химического оружия, и выразили обеспокоенность тем, что Россия вопреки международным обязательствам не уничтожила все свое химическое оружие.

