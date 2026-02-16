США не ставлять під сумнів висновок п'яти держав Європи про отруєння Навального

Сполучені Штати не ставлять під сумнів висновок п’яти країн Європи про смерть критика Кремля Алєксєя Навального внаслідок отруєння, та вважають це тривожним сигналом.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це сказав держсекретар Марко Рубіо.

Рубіо назвав "тривожними" висновки п’яти країн Європи, які заявили, що Навальний майже точно помер внаслідок дії отрути.

"Звісно, нам відомо про цю заяву. Це тривожна доповідь. Ми знаємо про цей випадок з Навальним, і, звісно, не маємо ніяких причин ставити це під сумнів", – сказав держсекретар у спілкуванні зі ЗМІ під час брифінгу у Братиславі.

Рубіо також запитали, чому США не приєднались до заяви.

"До висновку прийшли саме ці країни. Вони це (дослідження) координували… Це не означає, що ми не погоджуємося з результатом. Це просто не було нашою роботою. Іноді країни виходять з певними речима, проводять власну роботу, ґрунтуючись на зібраних даних", – прокоментував держсекретар США.

Нагадаємо, 14 лютого Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція вийшли зі спільною заявою про те, що лабораторні результати дають підстави стверджувати про смерть критика Кремля Алексея Навального у в’язниці внаслідок отруєння, за чим з дуже високою ймовірністю стоїть російська влада.

Вони повідомили, що передають свої висновки до Організації із заборони хімічної зброї.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав виявлені факти про причину смерті у в’язниці критика Кремля Алєксєя Навального одним з яскравих підтверджень "реального обличчя" чинної російської влади.

Читайте також: Не лише Навальний: як Україна хоче покарати РФ за політичні вбивства по всьому світу.