США не ставят под сомнение вывод пяти стран Европы об отравлении Навального

Соединенные Штаты не ставят под сомнение вывод пяти стран Европы о смерти критика Кремля Алексея Навального в результате отравления, и считают это тревожным сигналом.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом сказал госсекретарь Марко Рубио.

Рубио назвал "тревожными" выводы пяти стран Европы, которые заявили, что Навальный почти точно умер в результате действия яда.

"Конечно, нам известно об этом заявлении. Это тревожный доклад. Мы знаем об этом случае с Навальным, и, конечно, не имеем никаких причин ставить это под сомнение", – сказал госсекретарь в общении со СМИ во время брифинга в Братиславе.

Рубио также спросили, почему США не присоединились к заявлению.

"К выводу пришли именно эти страны. Они это (исследование) координировали... Это не значит, что мы не согласны с результатом. Это просто не было нашей работой. Иногда страны выходят с определенными вещами, проводят собственную работу, основываясь на собранных данных", – прокомментировал госсекретарь США.

Напомним, 14 февраля Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция вышли с совместным заявлением о том, что лабораторные результаты дают основания утверждать о смерти критика Кремля Алексея Навального в тюрьме в результате отравления, за чем с очень высокой вероятностью стоит российская власть.

Они сообщили, что передают свои выводы в Организацию по запрещению химического оружия.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль назвал выявленные факты о причине смерти в тюрьме критика Кремля Алексея Навального одним из ярких подтверждений "реального лица" действующей российской власти.

