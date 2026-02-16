Глава МЗС Естонії: якщо Росія вторгнеться, ми перенесемо війну на її територію

За словами глави МЗС Естонії Маргуса Тсахкни, наратив про те, що Естонія – одна з найбільш вразливих країн Європи, є "фейкньюс".

Про це він сказав в інтерв'ю DW, передає "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про те, що Естонія вважається однією з перших цілей потенційного вторгнення РФ, Тсахкна визнав, що "це дуже логічно", якщо просто подивитися на карту.

"Але в реальному житті ми значно нарощуємо наші можливості. Я думаю, що НАТО сильніше, ніж будь-коли. У нас вже є нові плани оборони, і це означає, що ми не просто чекаємо. Якщо Росія вторгнеться на нашу територію, то почавши опір, ми перенесемо війну на територію Росії", – попередив глава естонського МЗС.

У цьому контексті його турбує "політична воля". "Нас турбує Європа, чи готова Європа прийняти рішення, встати, стати сильнішою", – зізнався міністр.

Глава МЗС Естонії назвав помилкою переговори з правителем Росії Владіміром Путіним без будь-якого плану.

"Ми проводимо подібну політику в Європі вже кілька десятиліть. І який результат? Результат – ще більше воєн, ще агресивніша Росія. Тому зараз абсолютно неправильно починати пошук будь-якого спеціального посланника Європейського Союзу, відправляти цього посланника в Кремль, тому що він повернеться в приниженому становищі, ще слабшими, а також послабить позиції України", – сказав Тсахкна.

Нещодавно прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для проведення перемовин з Росією.

А у грудні президент Франції Емманюель Макрон висловив переконання, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером.

За даними ЗМІ, колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважається фаворитом на посаду спецпосланця Європейського Союзу, завданням якого стане відновлення прямого каналу зв’язку з господарем Кремля.