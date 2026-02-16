Глава МИД Эстонии: если Россия вторгнется, мы перенесем войну на ее территорию

По словам главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкны, нарратив о том, что Эстония – одна из самых уязвимых стран Европы, это "фейкньюс".

Об этом он сказал в интервью DW, передает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о том, что Эстония считается одной из первых целей потенциального вторжения РФ, Тсахкна признал, что "это очень логично", если просто посмотреть на карту.

"Но в реальной жизни мы значительно наращиваем наши возможности. Я думаю, что НАТО сильнее, чем когда-либо. У нас уже есть новые планы обороны, и это означает, что мы не просто ждем. Если Россия вторгнется на нашу территорию, то начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России", – предупредил глава эстонского МИД.

В этом контексте его беспокоит "политическая воля". "Нас беспокоит Европа, готова ли Европа принять решение, встать, стать сильнее", – признался министр.

Глава МИД Эстонии назвал ошибкой переговоры с правителем России Владимиром Путиным без какого-либо плана.

"Мы проводим подобную политику в Европе уже несколько десятилетий. И какой результат? Результат – еще больше войн, еще более агрессивная Россия. Поэтому сейчас совершенно неправильно начинать поиск какого-либо специального посланника Европейского Союза, отправлять этого посланника в Кремль, потому что он вернется в униженном положении, еще более слабым, а также ослабит позиции Украины", – сказал Тсахкна.

Недавно премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для проведения переговоров с Россией.

А в декабре президент Франции Эмманюэль Макрон выразил убеждение, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским лидером.

По данным СМИ, бывший президент Финляндии Саули Ниинистё считается фаворитом на должность спецпосланника Европейского Союза, задачей которого станет восстановление прямого канала связи с хозяином Кремля.