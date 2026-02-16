Україна підписала угоду на 85 млн євро від Норвегії для закупівлі газу

Група "Нафтогаз" підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 85 млн євро на отримання гранту від уряду Норвегії для закупівлі імпортного газу, щоб стабільно пройти опалювальний сезон.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу", пише "Європейська правда".

Грант надається за домовленістю між президентом Володимиром Зеленським та премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Він буде спрямований на закупівлю додаткових обсягів імпортного газу, щоб частково компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак.

"Дякую уряду Норвегії, фонду NORAD та ЄБРР за, як завжди, своєчасну та важливу підтримку", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Фінансування надається через механізми співпраці ЄБРР із донорами та спрямоване на оперативне реагування на нагальні потреби енергосектору України.

Грант уряду Норвегії є частиною ширшої міжнародної підтримки, спрямованої на посилення енергетичної безпеки України в умовах російської агресії. Кошти допоможуть забезпечити безперебійне постачання газу українським споживачам упродовж опалювального періоду.

Нагадаємо, на тлі проблем в енергетиці України внаслідок атак РФ у січні Єврокомісія анонсувала передачу 447 генераторів загальною вартістю 3,7 млн євро.

Європейська комісарка з готовності та кризового менеджменту Аджа Лябіб нещодавно приїхала до Києва та навідалася до квартири сім’ї, яка живе без опалення кілька тижнів.