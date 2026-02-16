Украина подписала соглашение на 85 млн евро от Норвегии для закупки газа

Группа "Нафтогаз" подписала грантовое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 85 млн евро на получение гранта от правительства Норвегии для закупки импортного газа, чтобы стабильно пройти отопительный сезон.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза", пишет "Европейская правда".

Грант предоставляется по договоренности между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Он будет направлен на закупку дополнительных объемов импортного газа, чтобы частично компенсировать потери собственной добычи в результате российских атак.

"Спасибо правительству Норвегии, фонду NORAD и ЕБРР за, как всегда, своевременную и важную поддержку", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Финансирование предоставляется через механизмы сотрудничества ЕБРР с донорами и направлено на оперативное реагирование на насущные потребности энергосектора Украины.

Грант правительства Норвегии является частью более широкой международной поддержки, направленной на усиление энергетической безопасности Украины в условиях российской агрессии. Средства помогут обеспечить бесперебойные поставки газа украинским потребителям в течение отопительного периода.

Напомним, на фоне проблем в энергетике Украины в результате атак РФ в январе Еврокомиссия анонсировала передачу 447 генераторов общей стоимостью 3,7 млн евро.

Европейский комиссар по готовности и кризисного менеджмента Аджа Лябиб недавно приехала в Киев и наведалась в квартиру семьи, которая живет без отопления несколько недель.