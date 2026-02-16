Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти

Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить поставки нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод Adria.

Об этом написал в Facebook глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает "Европейская правда".

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Сийярто отметил, что Венгрия и Словакия совместно боролись за то, чтобы обе страны могли покупать дешевую нефть из России через нефтепровод "Дружба".

"Это освобождение от санкций также предусматривает, что если транспортировка по нефтепроводу станет невозможной, мы сможем получать российскую нефть морем", – заявил венгерский министр иностранных дел, который утверждает, что украинцы не возобновляют поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" по политическим соображениям.

Сийярто вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой написали письмо хорватскому министру экономики Анте Шушняру с просьбой немедленно разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria в соответствии с правилами Брюсселя.

"Безопасность энергоснабжения для любой страны не может быть идеологическим вопросом, поэтому мы ожидаем, что хорваты, в отличие от Украины, не будут рисковать безопасностью поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим соображениям", – заявил Сийярто.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне обвинил Украину в политическом шантаже Венгрии путем препятствования работе нефтепровода "Дружба".

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Венгрия готовится в очередной раз пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти через нефтепровод "Дружба".

В прошлом году правитель РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо ограничить Украине поставки газа реверсом и электричества из Европы, чтобы Киев перестал наносить удары по энергетической инфраструктуре, ведущей на Запад.