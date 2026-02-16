В Румынии дебаты из-за сокращения расходов поставили под угрозу правительственную коалицию

В Румынии обострились дебаты между членами коалиционного правительства из-за новой реформы, которая предусматривает сокращение расходов в местных и центральных органах власти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Europafm.

Сообщается, что министры сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики, которые являются членами Социал-демократической партии Румынии, выступили против чрезвычайного постановления, которое предусматривает 10-процентное сокращение расходов в местных и центральных органах власти.

Премьер-министр Илие Боложан созвал встречу коалиции в понедельник, 16 февраля, чтобы обсудить спорную реформу.

Как отмечает издание, в ходе дебатов поднимался вопрос выхода социал-демократов из коалиции. Члены этой партии обвиняют главу правительства в "нестабильности".

Сокращение расходов в местных и центральных органах власти, а также меры по экономическому восстановлению должны были быть приняты на прошлой неделе. Ожидается, что предложение вновь рассмотрят в четверг, 19 февраля.

Отметим, что реформа вызвала протесты в местных советах по всей Румынии. Более 1500 мэрий на прошлой неделе объявили предупредительную забастовку в связи с запланированными правительством реформами публичной администрации.

А в декабре коалиционное правительство Илие Боложана пережило голосование о недоверии, которое им объявили после второй попытки повысить пенсионный возраст для судей и прокуроров и ограничить их пенсии.