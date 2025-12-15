Уряд Румунії пережив вотум недовіри

Широкий коаліційний уряд Румунії пережив голосування про недовіру в понеділок, який їм оголосили після другої спроби підвищити пенсійний вік для суддів і прокурорів і обмежити їх пенсії.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Друга невдача може послабити крихку чотирипартійну коаліцію, яка прийшла до влади шість місяців тому і хоче реформувати судові пенсії, щоб виконати умови для доступу до фондів відновлення та стабільності Європейського Союзу.

Уряд планує поступово підвищити пенсійний вік для суддів і прокурорів з 50 до 65 років протягом 15 років і обмежити пенсії 70% від останньої заробітної плати. Судові пенсії можуть досягати 5000 євро на місяць, у порівнянні з середньою румунською пенсією в розмірі близько 600 євро.

Суд, який в минулому блокував скорочення пенсій, винесе рішення за останнім позовом 28 грудня.

З моменту приходу до влади коаліція пережила шість вотумів недовіри, в основному через підвищення податків і скорочення витрат, спрямованих на зменшення найбільшого в ЄС бюджетного дефіциту і збереження інвестиційного рейтингу Румунії.

Однак у зв'язку з відстрочкою прийняття бюджету на 2026 рік до кінця січня партії не можуть домовитися про подальші скорочення.

Ліві соціал-демократи пригрозили піти з коаліції, якщо ліберальний прем'єр-міністр Іліє Боложан не погодиться підвищити мінімальну заробітну плату в наступному році.

Вони також зажадали відставки міністра навколишнього середовища Діани Бузояну через нестачу водопостачання на початку цього місяця.

Нагадаємо, уряду Румунії потрібно вирішувати проблему з дефіцитом бюджету, щоб уникнути дисциплінарних заходів ЄС.

Минулого року він сягнув 9,3% ВВП та був найвищим серед країн-членів. На наступний рік в уряді сподіваються скоротити дефіцит бюджету вже до 6% ВВП.