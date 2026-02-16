Генсек Совета Европы: работа над Спецтрибуналом продвигается слишком медленно

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе констатировал слишком медленную работу над подготовкой Спецтрибунала по преступлению российской агрессии и заверил, что СЕ как организация свою часть работы выполнила.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Берсе заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Берсе отметил, что прошло 9 месяцев с момента подписания документа о создании Спецтрибунала, и Совет Европы "выполнил свою работу".

"Позвольте мне высказаться четко. Слишком медленно. (Работа) идет слишком медленно. Мы в Совете Европы готовы. Мы выполнили свою работу. Мы также готовы с Украиной. У нас есть подпись под соглашением, подписанным в Страсбурге в июне прошлого года о создании спецтрибунала между Советом Европы и президентом Зеленским, который подписал его от имени Украины", – подчеркнул он.

Он добавил, что "ничего не происходит без сильной приверженности государств, которые готовы это сделать".

"И именно это было моим главным посланием сегодня утром моему дорогому другу министру Сибижу: пожалуйста, используйте нас как можно лучше, позвольте нам участвовать в переговорах на самом высоком возможном уровне, чтобы убедиться, что обсуждение трибунала будет рассмотрено на самом высоком возможном уровне", – призвал он.

По словам Берсе, сейчас вовлеченности в процесс недостаточно. По его словам, Совет Европы готов присутствовать на самом высоком возможном уровне, чтобы вопрос Спецтрибунала продвигался.

"Это означает, что мы должны иметь возможность участвовать во всех обсуждениях "коалиции решительных", мы должны иметь возможность быть на самом высоком уровне, обращаясь к главам государств, главам правительств и убеждая их в том, насколько важно это сделать", – отметил он.

Напомним, соглашение о создании Спецтрибунала подписали в июне 2025 года.

Будущий спецтрибунал позволит проводить расследования против высшего руководства государства-агрессора России, включая хозяина Кремля Владимира Путина.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".