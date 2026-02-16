Гренландия бьет температурные рекорды: впервые в истории январь в Нууку стал "плюсовым"

Западное побережье Гренландии пережило самый теплый январь за всю историю наблюдений – температура в столице острова, городе Нуук, достигла аномальных показателей, которые больше напоминают весну, чем арктическую зиму.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Датский метеорологический институт.

Средняя температура января в Нууку составила +0,1 градуса по Цельсию. Это первый случай в истории наблюдений, когда среднемесячный показатель января поднялся выше нуля.

В самый жаркий день января в Нууку температура поднялась до 11,3 градуса. Рекорд в 0,1 градуса на 7,8 градуса превышает климатическую норму (1991-2020) и на 1,4 градуса превышает 109-летний рекорд для Нуука, установленный в 1917 году.

Экстремальное потепление охватило не только столицу, но и все западное побережье острова. В городе Илулиссат средняя температура составила -1,6 градуса, что на 11 градусов выше нормы и на 1,3 градуса больше предыдущего рекорда 1929 года. Местные жители сообщают, что погода позволяла ходить по улицам в расстегнутых куртках.

Климатологи объясняют, что ситуация, когда в Гренландии аномально тепло, а в Дании или других частях Европы холодно, – это известный метеорологический феномен "обмена" воздушными массами. Однако ученые отмечают: частота таких рекордов является прямым следствием глобальных изменений.

Мартин Олесен, исследователь Национального центра климатических исследований, отмечает, что Арктика нагревается в 3-4 раза быстрее, чем остальная часть планеты в среднем.

Специалисты Датского метеорологического института продолжают следить за показателями февраля, поскольку текущая зима в Гренландии имеет все шансы обновить еще несколько исторических максимумов.

Напомним, 11 февраля НАТО начало военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") для усиления своего присутствия в Арктике в рамках обещаний президенту США Дональду Трампу, который настаивал на том, что регион и в частности Гренландия недостаточно защищены.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские вооруженные силы будут играть жизненно важную роль в миссии НАТО "Арктический страж".