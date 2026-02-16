Стармер обещает принять законопроект о соцсетях в ближайшие месяцы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство планирует принять законодательство, которое бы регулировало доступ к социальным сетям для детей и использование чат-ботов с искусственным интеллектом, в течение нескольких месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает The Guardian.

Британский премьер пообещал принять меры по доступу молодежи к социальным сетям. В то же время, по его словам, это не обязательно будет означать полный запрет для лиц в возрасте до 16 лет.

Стармер сказал, что правительство три месяца проводило консультации со сторонниками и противниками этой идеи, в частности с молодежью, поэтому конечное решение должно учесть все аргументы.

"Некоторые люди просто говорят, что нужно просто убрать всех детей в возрасте до 16 лет из социальных сетей, и на этом все. NSPCC (Национальное общество по предотвращению жестокого обращения с детьми. – Ред.), очевидно, организация, которая очень обеспокоена защитой детей, говорит, что нет, это подтолкнет детей в еще более темные места", – сказал глава правительства.

Отдельно британское правительство предложит законопроект, который будет регулировать работу чат-ботов на основе искусственного интеллекта.

Отметим, что деятельность чат-ботов оказалась в центре скандала после многих сообщений о том, что эти платформы, в том числе и ресурс Grok Илона Маска, генерировали изображения детей и женщин сексуального характера.

Из-за этого в январе британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска.

Как стало известно, 3 февраля, британское правительство инициировало собственное расследование в отношении Grok.

На этом фоне ряд стран анонсировали введение запрета социальных сетей для детей. Недавно такое решение анонсировал премьер-министр Испании Педро Санчес.

В немецком Бундестаге выступили за запрет социальных сетей для детей в возрасте до 14 лет.