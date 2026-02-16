Зеленський обговорив санкції проти Росії з сенаторами США

Президент України Володимир Зеленський разом із сенаторами від Демократичної партії США Річардом Блументалем і Шелдоном Вайтгаузом у Києві обговорили посилення санкційного тиску на Росію.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Офісу президента України.

Зеленський заявив сенаторам, що Україна розраховує на ухвалення законопроєкту про санкції, який дозволить запроваджувати вторинні тарифи щодо країн, які продовжують купувати російські нафту і газ.

Крім того, президент України заявив про необхідність того, щоб Сполучені Штати активно співпрацювали з Євросоюзом не лише для того, щоб затримувати танкери російського "тіньового флоту", а й конфісковувати нафту, яку вони транспортують.

Президент України й сенатори США також обговорили підготовку до зустрічі переговорних команд у Женеві 17-18 лютого.

Крім того, ішлося про російські удари по американських компаніях, які працюють в Україні. Сторони засудили ці атаки та наголосили, що Росія має понести відповідальність за злочини агресії.

Перед зустріччю із Зеленським сенатори зустрілися з дітьми, яких Україна змогла повернути з Росії.

Нагадаємо, 8 січня сенатор США Ліндсі Грем заявив, що президент Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.

Ще в середині листопада Ліндсі Грем заявляв, що Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

ЗМІ також повідомляли, що американські сенатори також розробили нове законодавство, яке має значно розширити санкції США щодо "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.