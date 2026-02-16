Зеленский обсудил санкции против России с сенаторами США

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с сенаторами от Демократической партии США Ричардом Блументалем и Шелдоном Уайтхаузом в Киеве обсудили усиление санкционного давления на Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Офиса президента Украины.

Зеленский заявил сенаторам, что Украина рассчитывает на принятие законопроекта о санкциях, который позволит вводить вторичные тарифы в отношении стран, продолжающих покупать российские нефть и газ.

Кроме того, президент Украины заявил о необходимости того, чтобы Соединенные Штаты активно сотрудничали с Евросоюзом не только чтобы задерживать танкеры российского "теневого флота", но и конфисковывать нефть, которую они транспортируют.

Президент Украины и сенаторы США также обсудили подготовку к встрече переговорных команд в Женеве 17–18 февраля.

Кроме того, речь шла о российских ударах по американским компаниям, работающим в Украине. Стороны осудили эти атаки и отметили, что Россия должна понести ответственность за преступления агрессии.

Перед встречей с Зеленским сенаторы встретились с детьми, которых Украина смогла вернуть из России.

Напомним, 8 января сенатор США Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России.

Еще в середине ноября Линдси Грэм заявлял, что Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.

СМИ также сообщали, что американские сенаторы также разработали новое законодательство, которое должно значительно расширить санкции США в отношении "теневого флота" российских нефтяных танкеров.