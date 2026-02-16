У Австрії винесли обвинувачення підозрюваному у спробі теракту на концерті Тейлор Свіфт

Прокуратура Відня висунула звинувачення 21-річному підозрюваному у підготовці терористичного акту на концертах співачки Тейлор Свіфт у 2024 році в столиці Австрії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба прокуратури.

Підсудного звинувачують в участі в терористичній організації "Ісламська держава" з травня 2023 року до його арешту в серпні 2024 року.

Згідно з обвинувальним актом, його метою було спонукати одного або кількох членів до вчинення терористичних злочинів, шляхом планування та підготовки терористичного нападу на концертіспівачки Тейлор Свіфт у Відні 9 серпня 2024 року.

Його звинувачують, серед іншого, в отриманні в інтернеті інструкцій щодо виготовлення осколкової бомби на основі вибухівки. Крім того, стверджується, що підозрюваний встиг виготовити невелику кількість вибухівої речовини.

Його також звинувачують у кількох спробах придбати різну вогнепальну зброю та ручну гранату через нелегальних дилерів.

Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує до 20 років позбавлення волі, додається у заяві.

Обвинувальний акт ще не набрав юридичної сили, тому він має право протягом 14 днів подати апеляцію до суду.

Нагадаємо, у серпні 2024 року у Відні скасували три концерти американської попзірки Тейлор Свіфт через побоювання терактів – після того, як у звʼязку з ними затримали двох людей.

Один із затриманих, 19-річний хлопець, за даними поліції, планував теракти в районі Відня.

Він спочатку зізнався, що планував вибух, але пізніше відмовився від своїх свідчень. Проти нього в Австрії триває розслідування.

Також у Німеччині засудили підлітка, причетного до спроби теракту на концерті Тейлор Свіфт.