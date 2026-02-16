В Австрии вынесли обвинение подозреваемому в попытке теракта на концерте Тейлор Свифт

Прокуратура Вены выдвинула обвинение 21-летнему подозреваемому в подготовке террористического акта на концертах певицы Тейлор Свифт в 2024 году в столице Австрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба прокуратуры.

Подсудимого обвиняют в участии в террористической организации "Исламское государство" с мая 2023 года до его ареста в августе 2024 года.

Согласно обвинительному акту, его целью было побудить одного или нескольких членов к совершению террористических преступлений путем планирования и подготовки террористического нападения на концерте певицы Тейлор Свифт в Вене 9 августа 2024 года.

Его обвиняют, среди прочего, в получении в интернете инструкций по изготовлению осколочной бомбы на основе взрывчатки. Кроме того, утверждается, что подозреваемый успел изготовить небольшое количество взрывчатого вещества.

Его также обвиняют в нескольких попытках приобрести различное огнестрельное оружие и ручную гранату через нелегальных дилеров.

Если мужчину признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы, добавляется в заявлении.

Обвинительный акт еще не вступил в юридическую силу, поэтому он имеет право в течение 14 дней подать апелляцию в суд.

Напомним, в августе 2024 года в Вене отменили три концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт из-за опасений терактов – после того, как в связи с ними задержали двух человек.

Один из задержанных, 19-летний парень, по данным полиции, планировал теракты в районе Вены.

Он сначала признался, что планировал взрыв, но позже отказался от своих показаний. Против него в Австрии продолжается расследование.

Также в Германии осудили подростка, причастного к попытке теракта на концерте Тейлор Свифт.