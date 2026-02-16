Сенатор США назвав кроки для посилення боротьби з тіньовим флотом Росії

Американський сенатор від Демократичної партії США Шелдон Вайтгауз розповів, що потрібно зробити США для кращої протидії "тіньовому флоту" Росії.

Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ під час візиту до Києва зі своїм колегою Річардом Блументалем, пише кореспондентка "Європейської правди".

Вайтгауз вважає, що у світі з’явився новий імпульс, який покликаний на посилення боротьби із російським "тіньовим флотом" з метою завершення російсько-української війни.

На його думку, США потрібно покращити відстеження цих суден і "забезпечити, щоб вони несли наслідки, коли "зникають з радарів".

"Нам потрібно глибше й краще розуміти систему компаній-оболонок, реєстрацію під зручними прапорами та всю цю завісу секретності, щоб з’ясувати, хто є реальними власниками, і щоб їх можна було належним чином притягнути до відповідальності", – вважає він.

Також Вайтгауз зазначив, що США потрібно "зайнятися страховою галуззю, яка й надалі надає страхове покриття цим суднам".

"За потреби ми маємо бути готові діяти так, як це зробив президент щодо танкера тіньового флоту, який прийшов на зміну венесуельським поставкам, – тобто затримувати судно в морі, якщо це буде необхідно", – додав сенатор-демократ.

Як відомо, ЄС планує затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення.

Оприлюднення Європейською комісією змісту 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії дещо затрималося через дискусії навколо пропозиції повної заборони надання морських послуг в портах ЄС усім суднам, що транспортують російську нафту.

Писали, що Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".