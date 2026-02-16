Сенатор США назвал шаги для усиления борьбы с теневым флотом России

Американский сенатор от Демократической партии США Шелдон Уайтхаус рассказал, что нужно сделать США для более эффективного противодействия "теневому флоту" России.

Об этом он сказал во время общения со СМИ во время визита в Киев со своим коллегой Ричардом Блументалем, пишет корреспондент "Европейской правды".

Вайтгауз считает, что в мире появился новый импульс, призванный усилить борьбу с российским "теневым флотом" с целью завершения российско-украинской войны.

По его мнению, США нужно улучшить отслеживание этих судов и "обеспечить, чтобы они несли последствия, когда "исчезают с радаров".

"Нам нужно глубже и лучше понимать систему подставных компаний, регистрацию под удобными флагами и всю эту завесу секретности, чтобы выяснить, кто является реальными владельцами, и чтобы их можно было надлежащим образом привлечь к ответственности", – считает он.

Также Вайтгауз отметил, что США нужно "заняться страховой отраслью, которая и в дальнейшем предоставляет страховое покрытие этим судам".

"При необходимости мы должны быть готовы действовать так, как это сделал президент в отношении танкера теневого флота, который пришел на смену венесуэльским поставкам, – то есть задерживать судно в море, если это будет необходимо", – добавил сенатор-демократ.

Как известно, ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения.

Оприлюднення Європейською комісією змісту 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії дещо затрималося через дискусії навколо пропозиції повної заборони надання морських послуг в портах ЄС усім суднам, що транспортують російську нафту.

Писали, что Франция хочет, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении "теневого флота".