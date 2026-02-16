Сенатор Блументаль: Росія відкрила полювання на компанії США в Україні

Американський сенатор від Демократичної партії Річард Блументаль заявив, що Росія відкрила "полювання" на компанії США в Україні.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Блументаль заявив, що дізнався під час візиту до Києва про цілеспрямовані російські атаки на американський бізнес в Україні.

"В Україні відкрито "полювання" на американські компанії. Владімір Путін цілеспрямовано обстрілює американські заводи та штаб-квартири в Україні ракетами й дронами", – акцентував він.

Водночас американський сенатор застеріг від сумнівів у тому, чи будуть США продовжувати вести бізнес в Україні.

"Не сумнівайтеся: Америка продовжить вести бізнес в Україні. Ми будемо такими ж стійкими, як і народ України. Але американці мають розуміти, що компанії тут – у тому числі відомі бренди американського бізнесу – стали об’єктами навмисних, повторюваних і безжальних атак з боку Росії. І такі дії мають викликати ще більше обурення, ніж ми бачимо зараз", – додав він.

Варто зауважити, що 21 серпня Росія вдарила по Закарпаттю – уперше за час повномасштабної війни область зазнала значних руйнувань. Тоді два "Калібри" знищили американське підприємство з виробництва електроніки Flex на околицях Мукачева.

Також нагадаємо, що 8 січня посольство США в Україні повідомило про "потенційно значну" повітряну атаку найближчими днями – тієї ж ночі Росія вдарила по регіонах України, а по Львову запустила балістичну ракету "Орєшнік".