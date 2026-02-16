Сенатор Блументаль: Россия открыла охоту на компании США в Украине

Американский сенатор от Демократической партии Ричард Блументаль заявил, что Россия открыла "охоту" на компании США в Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Блументаль заявил, что во время визита в Киев узнал о целенаправленных российских атаках на американский бизнес в Украине.

"В Украине открыта "охота" на американские компании. Владимир Путин целенаправленно обстреливает американские заводы и штаб-квартиры в Украине ракетами и дронами", – подчеркнул он.

В то же время американский сенатор предостерег от сомнений в том, будут ли США продолжать вести бизнес в Украине.

"Не сомневайтесь: Америка продолжит вести бизнес в Украине. Мы будем такими же стойкими, как и народ Украины. Но американцы должны понимать, что компании здесь – в том числе известные бренды американского бизнеса – стали объектами преднамеренных, повторяющихся и безжалостных атак со стороны России. И такие действия должны вызывать еще большее возмущение, чем мы видим сейчас", – добавил он.

Стоит заметить, что 21 августа Россия нанесла удар по Закарпатью – впервые за время полномасштабной войны область подверглась значительным разрушениям. Тогда два "Калибра" уничтожили американское предприятие по производству электроники Flex в окрестностях Мукачево.

Также напомним, что 8 января посольство США в Украине сообщило о "потенциально значительной" воздушной атаке в ближайшие дни – той же ночью Россия нанесла удар по регионам Украины, а по Львову запустила баллистическую ракету "Орешник".