Розвідка Естонії: використання "Орєшніка" було сигналом Заходу

Голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг вважає сигналом для Заходу використання Росією балістичної ракети "Орєшнік" на Заході України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Вінзазначив, що в четвер Росія організувала великомасштабну атаку на інфраструктуру України, в тому числі випустивши балістичну ракету "Орєшнік".

"Цей удар робить значущим те, що такий запуск "Орєшніка" відбувся вдруге за час цієї війни. Минулого разу аналогічна балістична ракета була використана 21 листопада 2024 року, коли був атакований Дніпро. Цього разу удар був значно ближче до польського кордону, приблизно в 80-100 кілометрах. Так що, безумовно, це був певний сигнал у бік Європи або НАТО", – сказав полковник.

За його словами, Міністерство оборони Росії стверджувало, що цей удар був завданий у зв'язку з нібито нападом України на резиденцію президента Росії у Валдаї, що Україна заперечує, і що західні спецслужби, а також спецслужби Естонії не можуть підтвердити, у зв'язку з чим це є наклепницькою кампанією з боку Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський заявив, що після нічної повітряної атаки РФ, у якій було залучено балістичну ракету "Орєшнік", потрібна чітка реакція світу, зокрема – Сполучених Штатів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої атаки РФ у ніч проти 9 січня закликав партнерів вжити негайних заходів щодо посилення тиску на Москву.

Сибіга також анонсував скликання термінового засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розцінила друге використання Росією ракети "Орєшнік" як ескалацію проти України та попередження для Європи.