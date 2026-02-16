У Хорватії заарештували українця, якого підозрюють у контрабанді готівки

Хорватська поліція на кордоні із Чорногорією знайшла півмільйона євро в автомобілі, за кермом якого перебував громадянин України.

Про це пише Jutarnji list, передає "Європейська правда".

Поліція Дубровніка повідомила 16 лютого, що 24-річний українець у транспортному засобі з чеськими національними номерами хотів виїхати з Хорватії до Чорногорії через прикордонний перехід Карасовичі у п'ятницю, 13 лютого, близько 05:50 ранку.

Зазначається, що правоохоронці помітили модифікації в салоні транспортного засобу та, "використовуючи спеціальні технічні засоби, виявили кілька прихованих пакетів, обклеєних клейкою стрічкою, що викликало підозру щодо контрабанди та було запрошено ордер на обшук".

Відтак правоохоронці повідомили, що транспортний засіб було обшукано, і в боках задньої частини транспортного засобу було знайдено 13 пакетів з грошима в євро на загальну суму 500 тисяч євро.

Гроші та транспортний засіб було вилучено, а громадянина України заарештовано та доставлено до приміщення поліції для розслідування кримінальної справи.

Чоловіку пред'явили звинувачення у відмиванні грошей та перевели до слідчого ізолятора.

