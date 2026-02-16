В Хорватии арестовали украинца, подозреваемого в контрабанде наличных денег

Хорватская полиция на границе с Черногорией нашла полмиллиона евро в автомобиле, за рулем которого находился гражданин Украины.

Об этом пишет Jutarnji list, передает "Европейская правда".

Полиция Дубровника сообщила 16 февраля, что 24-летний украинец в транспортном средстве с чешскими национальными номерами хотел выехать из Хорватии в Черногорию через пограничный переход Карасовичи в пятницу, 13 февраля, около 05:50 утра.

Отмечается, что правоохранители заметили модификации в салоне транспортного средства и, "используя специальные технические средства, обнаружили несколько скрытых пакетов, обклеенных клейкой лентой, что вызвало подозрение в контрабанде и было запрошено ордер на обыск".

Затем правоохранители сообщили, что транспортное средство было обыскано, и в боках задней части транспортного средства было найдено 13 пакетов с деньгами в евро на общую сумму 500 тысяч евро.

Деньги и транспортное средство были изъяты, а гражданин Украины арестован и доставлен в помещение полиции для расследования уголовного дела.

Мужчине предъявили обвинение в отмывании денег и перевели в следственный изолятор.

