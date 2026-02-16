Большинство чехов поддерживает продолжение помощи Украине, особенно гуманитарной

Большинство чехов считает, что правительство должно и в дальнейшем поддерживать Украину в российско-украинской войне.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный в январе этого года агентством STEM, цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Наибольшую поддержку чехов получают гуманитарная помощь и дипломатическое давление на Россию.

Мнения относительно поддержки в виде поставок оружия, прямой финансовой помощи или предоставления убежища беженцам менее однозначны.

В то же время ни по одному из видов помощи не преобладает позиция относительно ее прекращения, и по сравнению с предыдущим опросом в октябре прошлого года поддержка всех видов помощи выросла.

Больше всего среди населения Чехии поддерживается мнение, что правительство должно поставлять Украине медицинские и потребительские товары. В целом 70% опрошенных считают, что такая помощь должна продолжаться по крайней мере в таком же объеме, или даже быть увеличена.

Гуманитарную помощь на территории Украины поддержали бы или увеличили 65% респондентов, помощь чешским компаниям в налаживании бизнес-партнерств в Украине – 63%, а дипломатическое и экономическое давление на Россию – 58%.

Что касается других форм помощи Украине, большинство высказывается за их ограничение или прекращение.

Как показывает опрос, 59% чехов считают, что правительство должно ограничить или прекратить предоставление разрешения на пребывание военным беженцам из Украины.

Обучение украинских военных ограничило бы или отменило 51% опрошенных, поставки боеприпасов – 55%, поставки военной техники – 59%, а прямую финансовую помощь – 65%.

Недавно писали, что Министерство иностранных дел Чехии более чем в три раза сократит расходы на гуманитарную помощь за рубеж. Эта помощь также поступала Украине – на эти средства чешское правительство закупило генераторы для критических нужд украинских городов.

Как писали, Чехия готовит к отправке в Украину 55 генераторов, которые предоставляются в качестве срочной гуманитарной помощи из-за сложной ситуации в энергетике в условиях обстрелов и суровой зимы.