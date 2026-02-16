Секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров повідомив, що українська делегація прибула до Женеви, де 17-18 лютого відбудуться тристоронні переговори зі США та Росією.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Ввечері 16 лютого українська делегація прибула до швейцарської Женеви.

"Завтра розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Порядок денний погоджено, команда готова до роботи", – заявив Умєров.

Він висловив очікування на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань задля просування до "достойного та стійкого миру".

З російського боку після попереднього раунду відбулися зміни – її очолить помічник глави РФ Владімір Мединський.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що переговорний процес за участі США й РФ щодо потенційного припинення війни не загальмується у зв’язку зі змінами у російській переговорній команді.

Також Зеленський назвав небезпечними пропозиції для України вийти з Донеччини – зокрема через те, що, на його переконання, реальні амбіції РФ досі виходять за межі володіння цим регіоном.