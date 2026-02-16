Секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация прибыла в Женеву, где 17-18 февраля состоятся трехсторонние переговоры с США и Россией.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Вечером 16 февраля украинская делегация прибыла в швейцарскую Женеву.

"Завтра начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате. Повестка дня согласована, команда готова к работе", – заявил Умеров.

Он выразил ожидания конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам для продвижения к "достойному и устойчивому миру".

С российской стороны после предыдущего раунда произошли изменения – ее возглавит помощник главы РФ Владимир Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговорный процесс с участием США и РФ по потенциальному прекращению войны не затормозится в связи с изменениями в российской переговорной команде.

Также Зеленский назвал опасными предложения для Украины выйти из Донецкой области – в частности из-за того, что, по его убеждению, реальные амбиции РФ до сих пор выходят за пределы владения этим регионом.