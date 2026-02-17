На одному КПП з Румунією автомобільний рух обмежили до початку квітня

На КПП "Солотвино – Сігету Мармацієй" на кордоні з Румунією до 3 квітня 2026 року буде обмежено автомобільний рух під час проведення ремонтних робіт мосту.

Про це повідомила Державна митна служба України, пише "Європейська правда".

На цьому КПП румунська сторона продовжує ремонтні роботи інфраструктури старовинного мосту через річку Тису. Про продовження реконструкції повідомило Міністерство закордонних справ Румунії.

У листі йдеться, що з 16 лютого по 3 квітня 2026 року, впродовж 47 днів, з 09:00 по 16:00 пункт пропуску діятиме з обмеженням автомобільного руху.

У середньому за добу в обидва напрямки через зазначений КПП оформлювалось та пропускалось близько 450 транспортних засобів та до 1000 громадян.

Для пішохідного переходу доступ громадян в обох напрямках відбуватиметься в штатному режимі.

Подорожуючих закликали взяти до уваги цю інформацію та при потребі денного перетину скористатися іншими пунктами пропуску.

Нагадаємо, з жовтня 2025 року на цьому КПП почала працювати нова цифрова система в’їзду до ЄС та виїзду з нього (EES).

Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.

