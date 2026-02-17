На одном КПП с Румынией автомобильное движение ограничили до начала апреля

На КПП "Солотвино – Сигету Мармацией" на границе с Румынией до 3 апреля 2026 года будет ограничено автомобильное движение во время проведения ремонтных работ моста.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, пишет "Европейская правда".

На этом КПП румынская сторона продолжает ремонтные работы инфраструктуры старинного моста через реку Тису. О продолжении реконструкции сообщило Министерство иностранных дел Румынии.

В письме говорится, что с 16 февраля по 3 апреля 2026 года, в течение 47 дней, с 09:00 до 16:00 пункт пропуска будет действовать с ограничением автомобильного движения.

В среднем за сутки в обоих направлениях через указанный КПП оформлялось и пропускалось около 450 транспортных средств и до 1000 граждан.

Для пешеходного перехода доступ граждан в обоих направлениях будет осуществляться в штатном режиме.

Путешественников призвали принять во внимание эту информацию и при необходимости дневного пересечения воспользоваться другими пунктами пропуска.

Напомним, с октября 2025 года на этом КПП начала работать новая цифровая система въезда в ЕС и выезда из него (EES).

Система EES является автоматизированной централизованной базой данных, предназначенной для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в паспортах.

О том, как началось ее применение, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы показал первый день новых правил въезда в ЕС.