В Польше задержали гражданина Молдовы за вмешательство в движение грузового поезда

В Польше задержали гражданина Молдовы после того, как он включил ручной тормоз в грузовом вагоне поезда, курсировавшего по маршруту Щецин-Дорогуск: на момент задержания 25-летний мужчина находился между вагонами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Полицейские задержали мужчину 16 февраля около 16:00 на железнодорожной станции в Пулавах в Люблинском воеводстве. В составе поезда были цистерны с нефтью.

У задержанного, у которого было гражданство Молдовы, обнаружили сумку с мобильными телефонами, электронным оборудованием, SIM-картами, внешним аккумулятором и документами на русском языке.

Об инциденте проинформировали Национальную прокуратуру, Военную контрразведку, Агентство внутренней безопасности и Центральное следственное бюро полиции.

Грузовой поезд, возле которого крутился этот мужчина, проверили, опасных материалов не обнаружили.

Полицейские, которые вмешались, выполняли службу в рамках операции, которая была начата в середине ноября после обнаружения акта диверсии на этой железнодорожной линии.