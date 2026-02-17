В Латвии призывают прекратить вещание частных русскоязычных радиостанций

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) призывает депутатов Сейма принять решение о прекращении работы всех частных радиостанций, вещающих на русском языке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Председатель NEPLP Иварс Аболиньш подчеркнул, что Латвии не следует финансировать деятельность частных радиостанций на русском языке. По его трактовке, государство фактически финансирует такие радиостанции, поскольку все русскоязычные станции используют бесплатно предоставленные частоты, которые являются государственной собственностью и самой ценной частью бизнеса.

Аболиньш сообщил, что прошло уже больше месяца с того момента, как NEPLP внесло в комиссию Сейма по правам человека и общественным делам предложение постепенно, в течение восьми лет, прекратить деятельность радиостанций на русском языке. Он упрекнул председателя комиссии Лейлу Расими за то, что она не включила этот вопрос в повестку дня.

Он также утверждает, что Министерство культуры, возглавляемое Агнесе Лаце, ранее уже не поддержало этот подход и не проявило интереса к дискуссиям.

Аболиньш призывает другие фракции Сейма – коалиционные "Новая Единство", Союз "зеленых" и крестьян, оппозиционные Национальное объединение, "Объединенный список", "Латвию на первом месте" и "Стабильность!", а также независимых депутатов "подойти к этому вопросу по-государственному" и поддержать это предложение, прекратив за государственные средства поддерживать радиовещание на русском языке.

"Латвия перешла на финансируемое государством образование только на латышском языке, и нет никаких аргументов, чтобы ценные государственные ресурсы тратились на поддержку информационного пространства на русском языке в коммерческой радиосреде", – излагает свою позицию Аболиньш.

Напомним, что с 1 января этого года прекратило вещание общественное русскоязычное Латвийское радио-4.

В июле писали, что Литва может до 2026 года постепенно отказаться от русского языка как второго иностранного языка в школах, ссылаясь на изменение предпочтений учеников и геополитические проблемы.

Еще в феврале 2023 года бывшая премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила за замену русского языка как второго иностранного в школах на польский или латышский.