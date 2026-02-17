Афінські таксисти оголосили триденний страйк

Водії таксі в Афінах розпочали триденний страйк у вівторок, а загальнонаціональна федерація оголосила 48-годинний страйк у середу та четвер на знак протесту проти законопроєкту, що перебуває на розгляді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Суперечливий законопроєкт, який наразі перебуває на громадському обговоренні та має понад 800 коментарів, зобов'язує з січня 2026 року купувати автомобілі з нульовим рівнем викидів для нової реєстрації таксі в Афінах і Салоніках.

Водії виступають проти "різкого переходу" на електромобілі, посилаючись на недостатню зарядну інфраструктуру – в Афінах є лише 31 швидкісна зарядна станція.

"Ми інвестували в новий автопарк і зменшили викиди", – сказав секретар профспілки Паріс Орфанос.

Законопроєкт також дозволяє приватні автомобілі з водіями, що, на думку операторів таксі, є "червоною лінією", фактично "прирівнюючи їх до таксі". Хоча 270 власників таксі цього року стикаються з необхідністю негайної заміни, законопроєкт передбачає тимчасові винятки.

Нагадаємо, 2 лютого у Німеччині страйкували працівники транспортних компаній, що фактично паралізувало роботу громадського транспорту по всій країні.

Профспілка, яка організувала протест, наполягала на покращенні умов праці в місцевому громадському транспорті, таких як скорочення робочого часу, довші перерви та краща оплата нічних та вихідних змін.

У середу, 11 лютого, працівники державного сектора по всій Німеччині оголосили страйк напередодні переговорів про підвищення заробітної плати.