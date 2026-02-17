Афинские таксисты объявили трехдневную забастовку

Водители такси в Афинах начали трехдневную забастовку во вторник, а общенациональная федерация объявила 48-часовую забастовку в среду и четверг в знак протеста против находящегося на рассмотрении законопроекта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Спорный законопроект, который сейчас находится на общественном обсуждении и имеет более 800 комментариев, обязывает с января 2026 года покупать автомобили с нулевым уровнем выбросов для новой регистрации такси в Афинах и Салониках.

Водители выступают против "резкого перехода" на электромобили, ссылаясь на недостаточную зарядную инфраструктуру – в Афинах есть только 31 скоростная зарядная станция.

"Мы инвестировали в новый автопарк и уменьшили выбросы", – сказал секретарь профсоюза Парис Орфанос.

Законопроект также разрешает частные автомобили с водителями, что, по мнению операторов такси, является "красной чертой", фактически "приравнивая их к такси". Хотя 270 владельцев такси в этом году сталкиваются с необходимостью немедленной замены, законопроект предусматривает временные исключения.

Напомним, 2 февраля в Германии бастовали работники транспортных компаний, что фактически парализовало работу общественного транспорта по всей стране.

Профсоюз, организовавший протест, настаивал на улучшении условий труда в местном общественном транспорте, таких как сокращение рабочего времени, более длительные перерывы и лучшая оплата ночных и выходных смен.

В среду, 11 февраля, работники государственного сектора по всей Германии объявили забастовку накануне переговоров о повышении заработной платы.