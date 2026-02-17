CNN: США нарощують військову міць на Близькому Сході на тлі переговорів з Іраном

Збройні сили США продовжують масштабне нарощування авіаційних і морських сил на Близькому Сході напередодні запланованих на вівторок у Женеві переговорів з Іраном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

За словами кількох співрозмовників телеканалу, обізнаних із ситуацією, ці кроки мають на меті як чинити тиск на Тегеран, так і забезпечити можливість ударів по території країни у разі провалу переговорів щодо іранської ядерної програми.

За інформацією джерел, авіаційні сили ВПС США, що базуються у Британії, зокрема, літаки-заправники та винищувачі, передислоковують ближче до Близького Сходу.

Крім того, США продовжують перекидати до регіону системи протиповітряної оборони, повідомив американський посадовець. Також кільком підрозділам США, розміщеним у регіоні й тим, що мали піти на ротацію в найближчі тижні, продовжили терміни служби, зазначило одне з джерел.

За даними відстеження польотів, за останні тижні десятки американських військово-транспортних літаків доправили обладнання зі США до Йорданії, Бахрейну та Саудівської Аравії.

У п’ятницю ввечері кілька винищувачів також отримали дипломатичний дозвіл на вхід у повітряний простір Йорданії, свідчать відкриті дані авіаційних переговорів. Супутникові знімки показують, що з 25 січня на авіабазі Муффак-Салті розміщено 12 американських ударних літаків F-15.

Загалом відкриті дані про польоти свідчать про понад 250 рейсів американських вантажних літаків до регіону.

Президент США Дональд Трамп уже кілька тижнів погрожує Ірану воєнними діями. Зокрема, минулого місяця він попередив іранське керівництво, що готовий наказати завдати удару, якщо влада не припинить убивства протестувальників.

А в п’ятницю Трамп заявив, що вважає зміну режиму в Ірані "найкращим, що могло б статися".

Очікується, що переговори у Швейцарії у вівторок з американського боку очолять спецпосланець Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер, а Іран представлятиме міністр закордонних справ Аббас Аракчі.