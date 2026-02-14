Трамп каже, що зміна режиму в Ірані буде "найкращим, що може статися"

Президент США Дональд Трамп заявляє, що зміна режиму в Ірані "була б найкращим, що могло б статися".

Про це президент США сказав після відвідування військ у Форт-Брегзі в Північній Кароліні, його цитує Sky News, повідомляє "Європейська правда".

У Трампа спитали, чи хоче він бачити зміну уряду в Ірані, на що він відповів: "Схоже, що це було б найкращим, що могло б статися".

"Протягом 47 років вони тільки те й роблять, що говорять, говорять і говорять. А поки вони говорять, ми втрачаємо багато життів. Люди втрачають ноги, руки, обличчя. Це триває вже дуже довго", – зазначив президент США.

Трамп відмовився назвати, хто, на його думку, повинен прийти на зміну чинному іранському режиму, сказавши тільки, що "є люди".

Він також підтвердив, що найбільший у світі авіаносець USS Gerald R Ford відправляється на Близький Схід на випадок, якщо переговори між США та Іраном не приведуть до укладення угоди.

"Якщо ми не домовимося, нам це знадобиться. Він незабаром відпливе", – розповів Трамп.

Нагадаємо, 6 лютого в Омані пройшли переговори представників США та Ірану щодо іранської ядерної програми.

Перед початком переговорів США закликали своїх громадян, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну.