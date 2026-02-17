CNN: США наращивают военную мощь на Ближнем Востоке перед переговорами с Ираном

Вооруженные силы США продолжают масштабное наращивание авиационных и морских сил на Ближнем Востоке накануне запланированных на вторник в Женеве переговоров с Ираном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По словам нескольких собеседников телеканала, осведомленных о ситуации, эти шаги имеют целью как оказать давление на Тегеран, так и обеспечить возможность ударов по территории страны в случае провала переговоров по иранской ядерной программе.

По информации источников, авиационные силы ВВС США, базирующиеся в Великобритании, в частности, самолеты-заправщики и истребители, передислоцируются ближе к Ближнему Востоку.

Кроме того, США продолжают перебрасывать в регион системы противовоздушной обороны, сообщил американский чиновник. Также нескольким подразделениям США, размещенным в регионе и тем, которые должны были уйти на ротацию в ближайшие недели, продлили сроки службы, отметил один из источников.

По данным отслеживания полетов, за последние недели десятки американских военно-транспортных самолетов доставили оборудование из США в Иорданию, Бахрейн и Саудовскую Аравию.

В пятницу вечером несколько истребителей также получили дипломатическое разрешение на вход в воздушное пространство Иордании, свидетельствуют открытые данные авиационных переговоров. Спутниковые снимки показывают, что с 25 января на авиабазе Муффак-Салти размещено 12 американских ударных самолетов F-15.

В целом открытые данные о полетах свидетельствуют о более чем 250 рейсах американских грузовых самолетов в регион.

Президент США Дональд Трамп уже несколько недель угрожает Ирану военными действиями. В частности, в прошлом месяце он предупредил иранское руководство, что готов отдать приказ нанести удар, если власти не прекратят убийства протестующих.

А в пятницу Трамп заявил, что считает смену режима в Иране "лучшим, что могло бы случиться".

Ожидается, что переговоры в Швейцарии во вторник с американской стороны возглавят спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, а Иран будет представлять министр иностранных дел Аббас Аракчи.