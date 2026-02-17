У Польщі евакуювали людей з КПП на кордоні з Україною через гранату в одного з мандрівників

У Польщі 19 осіб було евакуйовано з будівлі на прикордонному переході з Україною в Долгобичові, де в одного з мандрівників знайшли гранату.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

З інформації, наданої черговим командування Воєводської пожежної служби в Любліні Лукашем Хомчинським, випливає, що співробітники прикордонної служби виявили гранату в одного з пасажирів, які перетинали кордон у Долгобичові. 19 осіб було евакуйовано з однієї з будівель.

"Це 14 сторонніх осіб, три співробітники митної служби та два співробітники прикордонної служби", – додав черговий.

Про інцидент повідомили після 5 години ранку. Відповідні служби забезпечили безпеку місця події. Справою займатиметься поліція.

Як повідомлялося, у Польщі затримали громадянина Молдови після того, як він увімкнув ручне гальмо у вантажному вагоні поїзда, що курсував за маршрутом Щецин – Дорогуськ: на момент затримання 25-річний чоловік перебував між вагонами.

Поліцейські, які втрутилися, виконували службу в рамках операції, що була розпочата в середині листопада після виявлення акту диверсії на цій залізничній лінії.