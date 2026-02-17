В Польше эвакуировали людей с КПП на границе с Украиной из-за гранаты у одного из путешественников

В Польше 19 человек были эвакуированы из здания на пограничном переходе с Украиной в Долгобычуве, где у одного из путешественников нашли гранату.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Из информации, предоставленной дежурным командования Воеводской пожарной службы в Люблине Лукашем Хомчинским, следует, что сотрудники пограничной службы обнаружили гранату у одного из пассажиров, которые пересекали границу в Долгобычуве. 19 человек были эвакуированы из одного из зданий.

"Это 14 посторонних лиц, три сотрудника таможенной службы и два сотрудника пограничной службы", – добавил дежурный.

Об инциденте сообщили после 5 часов утра. Соответствующие службы обеспечили безопасность места происшествия. Делом будет заниматься полиция.

Как сообщалось, в Польше задержали гражданина Молдовы после того, как он включил ручной тормоз в грузовом вагоне поезда, курсировавшего по маршруту Щецин – Дорохуск: на момент задержания 25-летний мужчина находился между вагонами.

Вмешавшиеся полицейские выполняли службу в рамках операции, начатой в середине ноября после обнаружения акта диверсии на этой железнодорожной линии.