У Польщі судитимуть чоловіка, який збирав інформацію про хімзаводи для росіян

До окружного суду в польському Бидгощі надійшла обвинувальна справа проти 29-річного Віктора Ж., який нібито шпигував на користь Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Прокурор звинуватив Віктора Ж. у діяльності на користь російської розвідки. Згідно з результатами розслідування, чоловік збирав та передавав за допомогою інтернет-месенджерів інформацію, зокрема, про функціонування об'єктів, що мають важливе значення для оборони Польщі.

Віктор Ж., як встановили слідчі, збирав і передавав інформацію про розташування та технічні засоби безпеки аеропорту Bydgoszcz S.A., військових авіаційних заводів № 2 S.A. та хімічних заводів NITRO-CHEM S.A. в Бидгощі.

Крім того, за даними прокурорів, чоловік висловив готовність передавати інформацію про розташування військових об'єктів, у тому числі Центру навчання об'єднаних сил НАТО в Бидгощі.

Чоловікові загрожує від восьми років в'язниці до довічного ув'язнення.

Дії у справі чоловіка Агенція внутрішньої безпеки проводила з червня минулого року.

Раніше у Польщі взяли під варту давнього співробітника Міністерства оборони, якого підозрюють у шпигунстві в інтересах Росії.

3 лютого стало відомо, що у Польщі засудили до 3,5 років ув’язнення громадянина з прикордонного Грубешува за збір інформації для російської розвідки – зокрема, про заходи безпеки у стратегічному аеропорту Жешува.