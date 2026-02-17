В Польше будут судить мужчину, собиравшего информацию о химзаводах для россиян

В окружной суд в польском Быдгоще поступило обвинительное дело против 29-летнего Виктора Ж., который якобы шпионил в пользу России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Прокурор обвинил Виктора Ж. в деятельности в пользу российской разведки. Согласно результатам расследования, мужчина собирал и передавал с помощью интернет-мессенджеров информацию, в частности, о функционировании объектов, имеющих важное значение для обороны Польши.

Виктор Ж., как установили следователи, собирал и передавал информацию о расположении и технических средствах безопасности аэропорта Bydgoszcz S.A., военных авиационных заводов № 2 S.A. и химических заводов NITRO-CHEM S.A. в Быдгоще.

Кроме того, по данным прокуроров, мужчина выразил готовность передавать информацию о расположении военных объектов, в том числе Центра обучения объединенных сил НАТО в Быдгоще.

Мужчине грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Действия по делу мужчины Агентство внутренней безопасности проводило с июня прошлого года.

Ранее в Польше взяли под стражу давнего сотрудника Министерства обороны, которого подозревают в шпионаже в интересах России.

3 февраля стало известно, что в Польше приговорили к 3,5 годам заключения гражданина из приграничного Грубешува за сбор информации для российской разведки – в частности, о мерах безопасности в стратегическом аэропорту Жешува.